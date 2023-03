Mare fuori, Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario sono tornati insieme? Un commento sui social non lascia dubbi

di Redazione web

Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario stanno di nuovo insieme. Dopo una crisi tra i due che sarebbe subentrata a seguito della partecipazione dell'attore di Mare Fuori a Sanremo, i due starebbero di nuovo insieme. Per settimane non si sono scambiati messaggi o like sui social, fino a qualche giorno fa quando sotto un post della ex ballerina di amici è spuntata un commento di "Carmine".

Il ritorno di fiamma

L'attore ha commentato un post di Elena con un cuore e due mani alzate in simbolo di approvazione e subito si sono scatenati i rumors su un ritorno di fiamma. A confermare che i due stanno insieme è arrivara una fonte vicina alla coppia, che ha confermato a Deianira Marzano, l'esperta di gossip, che tra Elena e Massim è tornato l'amore.

La conferma

La coppia ha vissuto un momento di crisi. Alcuni hanno supposto che lei avesse lasciato lui dopo aver scoperto un tradimento avvenuto propio la sera dopo la partecipazione al festival della musica. Si era vociferato di un flirt tra due attori della serie Mare Fuori, ma se pure ci sia stato qualcosa tra gli attori, non dovrebbe essere coinvolto Massimo, di nuovo felicemente fidanzato con Elena.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 09:31

