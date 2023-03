GfVip, Antonella Fiordelisi si porta a letto le mutande di Edoardo Donnamaria: «Sanno di merluzzo»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi ha voluto conservare un paio di mutande di Edoardo Donnamaria dopo l'eliminazione del fidanzato dal Grande Fratello Vip. Nel corso della mattinata ha rivelato questo suo segreto ad alcuni coinquilini della casa e la reazione di loro è stata decisamente poco elegante.

La confessione hot

Nonostante la richiesta di Berlusconi di maggiore cotegno all'interno del reality, sembra proprio che non si possa evitare la deriva trash. Questa volta protagonista di una confessione fuori luogo è Antonella Fiordelisi. La Vippona ha infatti ammesso di aver tenuto dei boxer di Edoardo Donnamaria come ricordo e mentre chiacchierava in giardino con Tavassi e Luca Onestini li ha tirati fuori. Tavassi però non ha saputo trattenersi e ha aggiunto: «Sanno di merluzzo».

Nato un amore?

Nonostante gli atti di violenza e i numerosi tira e molla, sembra che Antonella ed Edoardo vogliano fare sul serio una volta usciti tutti e due dallo show. Dopo la sorpresa ricevuta da Donnamaria che è andato fuori dalla casa con un megafono, la Fiordelisi ha avanzato una proposta al suo fidanzato, chiedendogli di incontrare la sua famiglia per organizzare la convivenza: «Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare. Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui dentro sia nata una storia così, è una delle cose più vere e belle che io abbia mai provato».

