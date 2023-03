Mare Fuori, Serena De Ferrari: «Lacrime senza fine, interpretare Viola è stato distruttivo e vi spiego perché»

di Redazione Web

Mare Fuori, nella serie televisiva il suo personaggio è uscito di scena. Nella realtà Serena De Ferrari è pronta a spiccare il volo. Serena, la Viola di Mare Fuori (la serie di successo in onda su Rai2), ha dovuto dire addio al suo personaggio dopo aver interpretato per tre stagioni il villain (cattivo) della storia. Ma non è stato facile: «Tante le lacrime...». Ma andiamo con ordine.

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attrice 24enne ha raccontato nei dettagli la sua vita “fuori” dall'istituto penitenziario minorile di Napoli. La sua vera vita.

L'infanzia e l'adolescenza

Serena De Ferrari è nata a Torino e dopo aver frequentato il Conservatorio, si è trasferita a soli 16 anni a New York grazie a una borsa di studio: «Ho vinto una borsa di studio per la Manhattan School of Music - racconta l'attrice -. Sarei dovuta restare un anno ma alla fine, con mia sorella, abbiamo deciso di rimanere», ed è in quel momento, rimanedo a vivere in America, che ha iniziato a nutrire una forte passione per la performance drammatica.

Serena ha deciso, dopo un breve periodo, di tornare in Italia ed è così che ha avuto l'opportunità di interpretare Viola, la cattiva di Mare Fuori: «Investire in un personaggio come Viola è stato distruttivo: sono tre anni che me la porto dentro, e sarà per questo che adesso sto lavorando per essere un'attrice nuova. Ora vorrei fare cose completamente diverse», scrive Vanity Fair.

Il personaggio di Viola

E sulla vita da set ha detto: «Mai provato imbarazzo». Il suo personaggio, Viola, in molte scene, è apparsa senza vestiti: «Io mi sono sempre odiata e trovata inguardabile per tanto tempo, ma quando si tratta di recitare passi oltre. Serena si odia abbastanza, ma Viola si diverte a vedersi nuda. Quando reciti entri nel personaggio e basta», ha riferito Serena De Ferrari, che dice di aver ascoltato la canzone Pride di Kendrick Lamar prima di interpretare la scena della sua morte, versando fiumi di lacrime.

C'è distinzione tra personaggio e persona? «Quando mi vedono per strada, alcuni ragazzi piccoli mi guardano e sembrano intimoriti: non sanno se avvicinarsi o meno», conclude la 24enne. Poi aggiunge una piccola nota per il suo futuro: «La mia estetica in Italia è considerata internazionale per via dei miei tratti poco convenzionali: all'estero potrei fare l'arte che sento più vicina a me».

