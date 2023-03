Mare Fuori, “Chiattillo”: cosa significa (e da dove deriva) il soprannome di Filippo nella serie tv

di Redazione Web

Nicolas Maupas nella realtà, Filippo Ferrari in Mare Fuori. Per i più esperti “O Chiatti'”. Il suo è uno dei personaggi principali e più importanti nella serie di Rai2 che ha conquistato giovani e adulti.

Interpretato da Nicolas Maupas (si pronuncia alla francese), Filippo si distingue per molti aspetti dal resto dei ragazzi detenuti nell'Imp di Napoli (luogo dove ruota attorno tutta la serie televisiva), motivo per il quale ha ottenuto sin dalla sua prima apparizione il soprannome “Chiattillo”.

Ma cosa vuol dire? E da dove deriva questa parola? Scopriamo il significato del nomignolo utilizzato in modo dispregiativo.

“Chiattillo”, il significato del soprannome

Dalla Milano bene al carcere minorile di Napoli. Filippo Ferrari viene soprannominato dagli altri ragazzi O'Chiattillo, che in dialetto napoletano significa “figlio di papà” e nel linguaggio quotidiano si utilizza per indicare una categoria di persone benestanti, che ostentano ricchezza senza pudore e che abitano nei bei quartieri. Educato, ben vestito, colto e un prodigio del pianoforte. Filippo Ferrari è una figura sicuramente distante rispetto agli altri ragazzi presenti nel carcere.

L'etimologia della parola pare che si riferisca alle piattole (o pidocchi del pube), insetti parassiti che si insediano in diverse zone ricoperte di peli del corpo umano, come quella genitale. Presentano una forma schiacciata (piatta): da ciò deriva il loro nome che, in napoletano, si trasforma in “Chiattillo”.

