Chiara Ferragni e Fedez in Mare Fuori: «Sembrate proprio...». La reazione esilarante sui social

Chiara Ferragni e Mare Fuori, un amore senza fine. D'altronde l'influencer più nota di Instagram non poteva non iniziare a vedere la serie televisiva più in voga del momento. La moglie di Fedez, tra un impegno lavorativo e un altro, è riuscita a ritagliarsi dei momenti di relax che ha trascorso dedicandosi completamente alla visione di Mare Fuori, la serie tv di Rai2.

L'imprenditrice digitale ha condiviso una storia Instagram in cui mostra di essere arrivata alla scena in cui Viola cita proprio lei e Fedez. E la relazione è esilarante.

Le storie su Instagram

La Mare Fuori mania è spopolata anche in casa Ferragnez: qualche giorno fa, l'imprenditrice digitale aveva svelato ai follower di essersi appassionata alla serie: «Sono l’unica che ha iniziato Mare Fuori da due settimane e che lo ama?». Domanda che ha scatenato diverse polemiche sui social, soprattutto da parte di chi ha preso in giro l’influencer per il notevole ritardo con cui ne ha scoperto l’esistenza.

Chiara Ferragni ha replicato divertita ai commenti degli utenti e nelle ultime ore è tornata sui social con lo stesso tema condividendo la scena in cui il personaggio Viola - interpretata da Serena de Ferrari - paragona Cardiotrap e Gemma alla Ferragni e a Fedez, prendendoli in giro. L'influencer ha filmato la scena e ha commentato con delle emoji che ridono. In sottofondo nel video si sente anche l'imprenditrice digitale che divertita chiosa: «Muoio».

