Lando Buzzanca, il figlio a Storie Italiane sbotta con Enrica Bonaccorti: «Basta polemiche». Cos'è accaduto

Storie Italiane ha trasmesso in diretta un collegamento prima del funerale di Lando Buzzanca. L'attore, molto amato dal pubblico, è stato salutato da decine di persone, come hanno mostrato le immagini trasmesse nel programma di Eleonora Daniele e ovviamente, tra i partecipanti c'era il figlio Massimo che ha voluto, ancora una volta, ricordare il padre nel corso della trasmissione.

La polemica

Nel corso della trasmissione, Eleonora elenca le persone in studio, amiche di Lando, che gli porgono i loro saluti, tra questi Enrica Bonaccorti che rivolgendosi a Massimo dice: «Sei stato un bravo figlio, sappiamo tutti che hai fatto il possibile per poter riportare tuo papà a casa (dalla Rsa), ma purtroppo, date le sue condizioni, non è stato possibile». Il riferimento è alle accuse della compagna d Buzzanca, che da tempo, attraverso diverse interviste sostiene che invece i figli lo avessero voluto chiudere nella Rsa contro il suo volere proprio per allontanarlo dalla donna. Una polemica che però deve aver esasperato i figli dell'attore, tanto che Massimo in diretta sbotta: «Non voglio polemiche in questa giornata, oggi voglio solo festeggiare papà».

Massimo ha spiegato di voler ricordare Lando con il sorriso, ha detto che per lui il tempo delle lacrime magari sarà a casa, ma in questa giornata, nel giorno del funerale avrebbe voluto avere solo sorrisi intorno a sé, perché è sicuro che questo avrebbe voluto anche suo padre.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 12:59

