Giovanni Allevi, la foto della flebo dall'ospedale preoccupa i fan: «È una immagine che fa tremare»

Giovanni Allevi ha pubblicato una foto su Instagram dall'ospedale. Il musicista si trova ancora ricoverato dopo la scoperta della malattia. Al compositore marchigiano, 53 anni, lo scorso giugno è stato diagnosticato un mieloma e da allora si trova spesso in ospedale tra ricoveri e terapie per lottare contro il tumore.

Il post social

Da quando sta male non è molto attivo sui social, ma in pochi giorni ha postato prima un video e poi una seconda immmagine con una flebo. Evidentemente sta ancora facendo le terapie e visto che non ha mai voluto nascondere il dolore fisico e mentale ai suoi followers, ha voluto mostrare anche la realtà che vive purtroppo quasi ogni giorno ormai da mesi.

«Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile», afferma sotto alla foto, mostrandosi quindi sempre ottimista e positivo nonostante le grandi difficoltà che sta incontrando «È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare». Non sono mancati i commenti di chi lo supporta e lo esorta a non mollare, augurandogli una pronta guarigione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 15:01

