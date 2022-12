Lando Buzzanca, il figlio a Storie Italiane: «Papà non si è mai rotto il femore». Poi la frecciatina alla compagna

Storie Italiane ha voluto ricordare Lando Buzzanca, l'attore scomparso a 87 anni dopo mesi di malattia e di sofferenze. Collegato con lo studio di Eleonora Daniele, c'è il figlio Massimo, che ha voluto ricordare gli ultimi giorni del padre insieme a tanti dei suoi amici in studio.

Leggi anche > Storie Italiane, il legale di Saman Abbas perde la pazienza in diretta. Eleonora Daniele la riprende: «Ci vuole cautela»

La rivelazione

Massimo ha raccontato che da tempo l'attore stava male, non era in grado nemmeno di riconoscere i figli, per questo era stato ricoverato in una RSA. Quando l'inviata gli chiede di raccontare proprio i suoi ultimi mesi, dopo la rottura del femore, Massimo però chiarisce per la prima volta le cose come stavano: «Purtroppo quando non è la famiglia a parlare, ma sono notizie campate in aria, può succedere che si diffondano cose non vere», tuona il figlio di Buzzanca, «Papà è scivolato dalla sedia a rotelle, non si sa come, ma non si è mai rotto il femore. Probabilmente dopo un trauma del genere, a quell'età, il corpo deve essersi "spaventato" e le sue condizioni sono peggiorate. Papà però stava già male da mesi e da mesi non ci riconosceva nemmeno più».

Il riferimento sembra chiaro alla compagna di Buzzanca, Francesca Della Valle, una donna di 35 anni in meno di lui che pare non sia stata mai ben vista dai figli e dalla famiglia dell'attore. La donna ha più volte denunciato condizioni in cui veniva costretto a vivere Lando, sostenendo che la famiglia non si sarebbe presa cura di lui a dovere. Accuse sempre smentite dai figli che ora hanno deciso di procedere anche legalmente contro di lei.

Leggi anche > Giovanni Allevi, la foto della flebo dall'ospedale preoccupa i fan: «È una immagine che fa tremare»

In chiusura anche Eleonora Daniele sulla questione dice la sua tra le righe. La conduttrice saluta Massimo, ricordando la data dei funerali di Lando Buzzanca e aggiunge: «Mi auguro che sia ricordato con affetto, con rispetto e con dignità».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA