Storie Italiane, il legale di Saman Abbas perde la pazienza in diretta. Eleonora Daniele la riprende: «Ci vuole cautela»

Storie Italiane torna a parlare del caso di Saman Abbas, ma durante la diretta Eleonora Daniele è costretta a porre un freno alle dichiarazioni di una sua ospite. Nel corso della trasmissione si è parato dell'ennesimo, il quarto, rinvio del processo in Pakistan per l'estradizione del padre della vittima. L'uomo è considerato uno degli assassini della ragazza e in studio è intervenuta uno dei legali dell'accusa.

Barbara Iannuccelli ha spiegato che si tratta della quarta volta che il processo viene rimandato, che la prossima data è per il 10 gennaio, molto vicina a quella in Italia per il processo. Il problema è che se ci dovesse essere una condanna, le persone condannate appunto, se non nel nostro paese, potrebbero non scontarla. A quel punto il legale, visibilmente arrabbiata, spiega che in questo modo il Pakistan per lei non starebbe facendo una bella figura e lo dice senza mezzi termini.

Eleonora è così costretta a intervenire e chiede di moderare i termini: «Sono questioni delicate, sono parole forti da dire in diretta su Rai1, anche per questioni diplomatiche, serve cautela». La Iannuccelli però insiste: «Non ci può essere cautela quando ci si presenta una volta senza avvocato, una volta il giudice è in ferie, il Pakistan parla di normale tempistica di uno stato civile, ma la verità è che mancano le persone e questo fa propendere per un pensiero negativo»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 12:40

