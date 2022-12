Alice Neri, il mistero dello smartphone che si pensava fosse bruciato nell'auto in fiamme: «Qualcuno lo ha acceso»

di Redazione web

A Mattino Cinque si parla del caso Alice Neri. In collegamento in diretta c'è il marito della donna che ricostruisce insieme agli ospiti in studio quello che è accaduto la sera in cui la donna è morta. In esclusiva viene spiegato che il telefono di Alice, risultato spento a lungo, sia stato acceso qualche giorno fa.

Il mistero dello smartphone di Alice Neri

Subito dopo la sparizione si è cercato di capire che fine avesse fatto il cellulare della Neri, che di fatto non è ancora stato trovato, e si è pensato che fosse bruciato insieme alla vettura. Prima che si sapesse che Alice era scomparsa però la madre le aveva mandato un messaggio, ma su WhatsApp appariva una sola spunta, quindi il telefono era spento o non aveva campo. Qualche giorno fa, a quello stesso messaggio è apparsa una doppia spunta che potrebbe indicare che qualcuno abbia acceso, o spostato il telefono della vittima. Resta il mistero di chi possa essere stato, intanto però le indagini si concentrano sul tunisino.

Moammed, come racconta anche il marito della Neri, sarebbe stata l'ultima persona a vedere Alice ed è ora sospettato del delitto. Fuggito in Francia è stato ritrovato e ora si attende il suo rientro in Italia per portare avanti le indagini. Mattino Cinque ha però intervistato il cognato del sospettato che ha riferito che in realtà Moammed si vorrebbe opporre al rientro in Italia, procedura che allungherebbe di almeno 30 giorni il rientro nel nostro Paese e di conseguenza lo svolgimento delle indagini.

I dettagli della scomparsa

In diretta il marito della donna appare visibilmente provato e scosso dall'accaduto, fornisce altri importanti dettagli della scomparsa della moglie: «La sera in cui è sparita mi ha detto che era stanca e non era sicura di uscire, poi invece è stata fuori fino alle 3,40. Per stare fuori così tanto non so, lei probabilmente era sveglia per la tensione, sapeva che qualcosa non andava, ma non era da lei uscire anche se era così stanca». Poi aggiunge: «Insolita è anche la scelta del locale si trovava in una zona che non frequentavamo quasi mai, io nemmeno lo conoscevo, non so come possa aver scelto di andare lì».

