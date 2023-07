La Talpa, Vladimir Luxuria alla conduzione? Lei risponde così e lascia tutti senza parole

di Redazione web

Una delle novità più attese tra i programmi anticipati durante la presentazione dei palinsesti Mediaset è sicuramente "La Talpa" e in molti stanno iniziando a pensare ai personaggi che potrebbero partecipare e a chi potrebbe essere affidata la conduzione. Durante l'ultima edizione andata in onda, nel 2008, il timone era nelle mani di Paola Perego, ma quest'anno le cose potrebbero cambiare e, secondo alcune voci, il nome della sostituta ci sarebbe già.

Vladimir Luxuria, secondo i rumor che in questi giorni stanno girando, sarebbe pronta a prendere le redini del reality show che si prepara a tornare in prima serata dopo ben 15 anni. Andiamo a vedere che cosa ha dichiarato Vladimir, dopo essere venuta a conoscenza della voce che girava.

Vladimir Luxuria verso la conduzione

Vladimir Luxuria ha voluto commentare il rumor che la vorrebbe alla conduzione della nuova stagione de "La Talpa", e ha detto: «La Talpa? Ho letto anch’io la notizia ma credo che non ci sia assolutamente alcun fondamento. Ad oggi non ho ricevuto alcun segnale, quindi, credo si tratti solo di gossip.

Si dice pronta a tutto Vladimir, anche a tornare in prima serata con un nuovo ruolo, quello più importante: la conduttrice. Per lei che è sempre stata una valida opinionista, dal Grande Fratello con Alessia Marcuzzi, all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi, Vladimir Luxuria conosce molto bene le dinamiche dei reality show.

