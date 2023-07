La Talpa ritorna su Mediaset: ecco chi condurrà la nuova edizione e quando andrà in onda

di Redazione Web

Dopo anni di stop, è tempo di ritorno in tv per il reality show La Talpa. Già lo scorso anno, si vociferava della messa in onda del programma, ma poi è stato annullato tutto. Ma sembra che ora sia il momento giunto, come rivela TvBlog. Salvo colpi di scena, la trasmissione dovrebbe andare in onda nel 2024, stavolta su Italia Uno. Resta però il dubbio sul conduttore: chi ci sarà?

Le proposte

I vertici di Cologno Monzese stanno ragionando e sarebbero orientati a trasmettere il reality nel corso della prossima primavera.

A timonare questa edizione potrebbe essere Vladimir Luxuria, l’ex parlamentare, per ora, sarebbe in pole position. Una novità assoluta, visto che Luxuria non ha mai condotto programmi di un certo peso, ma l’esperienza in tv non le manca. Anche nel ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi ne è uscita vincitrice.

Cambiamenti

E proprio sull'Isola, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato nel corso della presentazione dei palinsesti che lo show potrebbe subire uno stop per un anno. Sempre secondo TvBlog a rimpiazzarlo potrebbe esserci una nuova edizione di Temptation Island. Dunque addio anche a Ilary Blasi, come Barbara d’Urso?

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 14:08

