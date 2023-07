Antonino Spinalbese, papà felice: il video con la figlia Luna Marì mentre guardano Re Leone è tenerissimo

di Redazione Web

Sono molti i papà che svolgono il ruolo di bussola morale, protettore, insegnante e compagno di giochi. Non è sull'abilità del cambio pannolini che si misura il valore del talento paterno. A dimostrarlo è Antonino Spinalbese, che nelle ultime ore, sembra essere felicissimo di trascorrere un po' di tempo con l'unica donna del suo cuore (o quasi). E nessuno, infatti, riesce a far gioire ed emozionare Antonino come Luna Marì. Nelle sue Instagram stories, Antonino ha condiviso un momento tenerissimo con la sua piccola Luna che ha emozionato i fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Antonino Spinalbese e la piccola Luna Marì

Impossibile non conoscere la trama del Re Leone, il film di animazione della Disney, che ha fatto piangere tante generazioni. E questa è la volta di Antonino Spinalbese e la sua piccola Luna Marì che hanno trascorso una splendida serata guardando il film. Nei video pubblicati da Antonino nelle sue Instagram stories si può notare la piccola Luna che è ammaliata mentre guarda il Re Leone.

Il sorriso di un papà felice che non desidera altro che avere tra le braccia sua figlia.

