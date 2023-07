Antonino Spinalbese al Grande Fratello? Helena Prestes rivela cosa succederà

di Redazione web

Helena Prestes, 33 anni, è tornata dall'Honduras, più forte che mai. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, la modella ha dichiarato di aver capito di amare realmente il fidanzato Carlo Motta, 37 anni, e che, se un giorno lui le chiederà di sposarlo, lei dirà di sì, senza pensarci due volte. Helena non ha vissuto momenti piacevoli all'Isola, a causa degli scontri tra i naufraghi, dove lei veniva spesso attaccata e lasciata sola. Ma adesso si sta circondando di persone che la amano e vogliono il suo bene, quindi si sta riprendendo. Tra queste persone c'è anche Antonino Spinalbese, 28 anni, e Helena Prestes ha confessato in che rapporto è stata ed è tutt'ora con l'ex di Belen.

Andiamo a scoprirlo insieme.

Helena Prestes attacca Cristina Scuccia: «Mi ha deluso, si nasconde dietro al fatto che era una suora»

Isola, Helena Prestes replica a Marco Mazzoli: «Io problematica? Confermo, avevo dei problemi seri»

Helena rivela il rapporto con Antonino Spinalbese

Helena Prestes ha confessato: «Antonino è il co-founder della mia agenzia di comunicazione e social media con cui lavoro da un anno. Tra di noi c'è solo un rapporto professionale, niente di più».

La modella ha rivelato in un'intervista a Fanpage che le sarebbe piaciuto entrare nella Casa del Grande Fratello perché si mangia bene, ma che per il momento ha intenzione di godersi la libertà da poco riacquisita e vivere la sua vita.

I fan vorrebbero vedere la loro beniamina in un nuovo contesto, magari nella Casa, dove sarebbe più a suo agio e potrebbe far uscire ancora di più la "vera lei".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA