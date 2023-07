Helena Prestes attacca Cristina Scuccia: «Mi ha deluso, si nasconde dietro al fatto che era una suora»

di Redazione Web

Eliminata a un passo dalla finale de L'Isola dei Famosi, Helena Prestes è stata una delle protagoniste indiscusse della diciassettesima edizione. L'ex naugrafa, nelle ultime ore, durante un'intervista, ha fatto una sorta di bilancio della sua esperienza in Honduras e in particolare, è tornata ad attaccare Cristina Scuccia. Ma andiamo a vedere cosa ha rivelato nel dettaglio.

Isola, Helena Prestes replica a Marco Mazzoli: «Io problematica? Confermo, avevo dei problemi seri»

«Cristina Scuccia non è etero», Helena Prestes dopo l'Isola dei Famosi risponde ai fan

Helena Prestes è stata ospite del programma radiofonico Non Succederà Più e durante la chiacchierata si è lasciata andare ad alcune rivelazioni su Cristina Scuccia. «Cristina è una persona con un carattere poco forte e che si nasconde dietro al fatto che era una suora - ha sottolineato Helena Prestes -.

Poi ha aggiunto: «Lei non è più suora, quindi basta. Quando ci sono le discussioni o i chiarimenti lei vuole sempre la pace. Si è allontanata da me perché pensava che mi avessero preso per fare litigi e dinamiche. Mi ha dato della istigatrice e della stratega. Ha usato parole che non mi sembrano quelle di una suora. Mi ha deluso e non mi ci sento più con lei. Non mi interessa».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA