Isola, Nathaly Caldonazzo rivela: «Ecco cosa la produzione non ha mandato in onda, mi ha dato molto fastidio»

Protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo nelle ultime ore ha rivelato alcune curiosità e retroscena del reality. Per l'ex naufraga, l'Isola dei Famosi è stato il reality della «rinascita» che rifarebbe ancora una volta nella vita. «L'esperienza è stata fantastica, tosto a livello fisico e mentale e l'insieme diventa una bomba - ha sottolineato Nathaly Caldonazzo -. Quando torni a casa hai bisogno di tempo per riprenderti. Ti fai male facilmente e devi sopportare tante cose». Ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è stato il retroscena del reality che non è mai stato mandato in onda.

La rivelazione di Nathaly Caldonazzo

«Quando ho raggiunto Sant'Elena a nuoto da Playa Tosta - ha raccontato Nathaly Caldonazzo in un'intervista a Novella 2000 -.

Poi, l'ex naufraga ha aggiunto: «Chi penso di risentire? Corinne Clery perché abbiamo chiarito, Fiore Argento e penso anche Helena Prestes». E parlando di quest'ultima ha aggiunto: «La vedevo un po' come mia figlia però più capricciosa. Lei è una brava ragazza ma con il suo caratterino. Se siamo amiche? Nei reality da qui a dire che si diventa amici è difficile, poi chissà».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 08:55

