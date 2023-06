Isola dei Famosi, Luca Vetrone attacca Nathaly Caldonazzo: «Non sei corretta». Ecco cosa è successo

di Redazione Web

Difficoltà e litigi all’Isola dei Famosi. I naufraghi sono messi a dura prova dalle prove e dalla convivenza e la tensione fa emergere dissidi, soprattutto per alcuni, come Luca Vetrone, che è arrivato più volte allo scontro verbale con gli altri partecipanti al reality di Canale 5.

Già la scorsa notte, Luca avrebbe palesato un discreto fastidio verso Nathaly Caldonazzo, colpevole (secondo lui) di un comportamento non gradito. «Ieri notte mi scappava e mi sono svegliato; avevo la vescica piena e mi sono messo a fare i bisogni e ho visto lei che si è allontanata e si è messa dietro al totem, come se non si volesse far vedere da nessuno».

Uomini e donne, Federica Benincà si sposa: la proposta di nozze del fidanzato nel giorno del compleanno

Uomini e donne, Federica Benincà si sposa: la proposta di nozze del fidanzato nel giorno del compleanno

Il dissidio

Parlando con Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian, Luca Vetrone si è poi sfogato: «Io ho fatto finta di nulla, mi sono steso e ho visto che dopo due minuti è tornata alla pentola; l’ho osservata, si è presa della minestra, ha spostato la pentola e se n’è andata».

Lo scontro

«L’altra notte ho visto che sei andata lì e poi sei andata via; ti sei presa il minestrone lasciando il fuoco che si stava spegnendo. Almeno cerca di riaccendere il fuoco se lo usi». Parte così Luca Vetrone nel confronto con Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi, aggiungendo: «Volevo vedere che succedeva e sono rimasto ad osservarti». E ha continuato: «Non è corretto nei confronti di tutti andare di notte a mangiare e lasciare il fuoco mezzo spento».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA