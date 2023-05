Isola de Famosi, Ilary Blasi è una furia: «Lo sfogo dietro le quinte, c'entra una crisi con Bastian». Cosa sta succedendo

di Redazione Web

Isola dei Famosi, Ilary Blasi infuriata si sfoga dietro le quinte. Ma cosa è successo? Rumors di corridoio riportano che Ilary sia parecchio arrabbiata e centrerebbe anche il suo compagno Bastian Muller. Il motivo? Lo svela da Dagospia, la nota testata che ha sollevato per prima il polverone Totti-Noemi.

Il motivo

La timoniera del reality non sarebbe felice di come si stanno sviluppando determinate dinamiche nello show di Canale 5. Negli ultimi giorni il programma, in effetti, ha avuto diversi grattacapi fastidiosi da affrontare: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati, l’agente di Gian Maria Sainato ha sparato a zero contro Alvin e gli ascolti non sono stellari (si galleggia sulla sufficienza). Ma i guai non sarebbero finiti qui.

Cosa c'entra Bastian?

Oltre alle dinamiche, sembra che Ilary non sia serena per via di Bastian.

