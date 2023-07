Antonino Spinalbese e il secondo compleanno di Luna Marì: la dolce dedica del papà commuove i fan

di Redazione web

Antonino Spinalbese è un papà totalmente innamorato della sua piccola Luna Marì e nel giorno del suo secondo compleanno non poteva non farle gli auguri con tanto di una dedica dolcissima. L'ex compagno di Belen si trova a Ibiza e quindi potrebbe non essere presente alla festa di compleanno della figlia (nulla è ancora sicuro sui festeggiamenti), ma purtroppo quando si è figli di una coppia separata, queste sono situazioni che possono capitare.

La piccola Luna Marì si trova con la mamma Belen che sta attraversando un momento molto difficile (l'ennesimo) con Stefano De Martino. Forse riuscirà a distrarsi, mentre festeggia il compleanno della figlia.

Intanto, Antonino non ha mancato di fare gli auguri alla piccola con un post dolcissimo. Andiamo a vedere che cosa ha scritto.

L'amore che prova Antonino Spinalbese per la piccola Luna Marì è immenso, l'ex gieffino soffriva molto la sua mancanza quando era all'interno della casa del Grande Fratello Vip e da quando il reality show è terminato, lui non perde occasione di condividere scatti della piccola e dediche dolcissime in cui le dice: «Io che amo solo te».

Antonino ha postato su Instagram alcuni scatti della piccola festeggiata per augurarle buon compleanno e ha scritto: «Amare significa, dare senza chiedere nulla in cambio.

Non è ancora chiaro come festeggierà la piccola, ma una cosa è certa: sarà sicuramente circondata da moltissimo amore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 12:34

