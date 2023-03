Pomeriggio, Jerry Calà e il racconto dell'infarto: «Un dolore forte davanti la tv, poi sudori freddi: mi hanno salvato la vita»

di Redazione web

Jerry Calà sta bene ed è tornato a casa, nella sua Verona, dopo l'infarto che lo ha colpito la scorsa settimana a Napoli, dove stava girando il suo ultimo film. L'attore e regista, al telefono con Barbara D'Urso su Pomeriggio Cinque ha voluto rassicurare i fan in pensiero per il suo stato di salute. «Per fortuna mi hanno salvato la vita» ha detto il comico, in casa per un periodo di recupero dopo l'applicazione di uno stent coronarico.

Sintomi strani

«Avevo appena finito di mangiare, subito dopo mentre ero davanti alla tv ho iniziato a sentire un dolore forte, che non avevo mai sentito, poi sudori freddi. Ho pensato di dover fare subito qualcosa, ho chiamato il produttore del film che stavo girando e lui subito ha fatto arrivare un'ambulanza in hotel - ha raccontato Calà mentre parlava con la conduttrice Mediaset, ignaro che stava avendo un infarto - a loro ho detto: penso di aver mangiato troppo, loro mi hanno spiegato che avevo un infarto in corso. Fortunatamente la clinica era molto vicina».

Operato d'urgenza

Jerry Calà, 71 anni, è stato trasportato d'urgenza in sala operatoria nella notte tra il 17 e il 18 marzo, ma anche lì non ha perso la sua verve comica. «Ai medici e infermieri che mi hanno assistito ho concesso anche qualche 'Libidine', perché erano miei fan e sapevo che mi stavano salvando la vita». A Napoli era impegnato sul set del suo ultimo film da regista, "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema", di cui è anche attore protagonista.

