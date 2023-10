Marcella (60 anni) si innamora di un uomo in chat e gli invia i risparmi di una vita, 900mila euro. Ma era una truffa: nelle foto c'era Hugh Jackman

di Redazione web

Veronica Gentili ha inaugurato la nuova stagione de Le Iene con una puntata davvero scoppiettante e ricca di storie di attualità che fanno ragionare anche sull'uso e sull'importanza che al giorno d'oggi viene attribuita ai social che fungono anche da "Cupido" per alcune persone. È il caso della signora Marcella che a 60 anni è caduta nella trappola di un truffatore che le ha rubato i risparmi di una vita grazie alle foto di Hugh Jackman. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Purtroppo, la storia della signora Marcella, 60 anni, raccontata da Le Iene, non è la prima di questo genere: un uomo più giovane di lei, di bell'aspetto e con un lavoro redditizio "si innamora" e comincia a corteggiarla finché non le chiede del denaro. La donna ha raccontato la sua storia dall'inizio: «L'ho conosciuto su un sito di incontri nel 2009. Diceva di essere chirurgo e psicoterapeuta. Un uomo affascinante che mi riempiva di attenzioni, messaggi, chiamate, email. Dopo un anno e mezzo ho capito di essere innamorata di lui. Avremmo dovuto sposarci, prendere tre bambini in adozione e comprare una casa. Gli ho dato intorno a 900mila euro, i risparmi di una vita. Ora sul conto corrente avrò 14 euro e la casa pignorata. Ora ho 60 anni e lavoro assemblando lampadine, faccio l’operaia. Prima facevo una vita agiata e tranquilla. Ho due matrimoni alle spalle e vivevo serenamente con l’affitto di un grande ufficio a Milano che ho ereditato da mio padre». Marcella, però, non guardando molto la televisione o, comunque, non seguendo ciò che succede nel mondo dello showbiz, non si era resa conto che le foto del giovane "amante" erano quelle dell'attore australiano Hugh Jackman.

La truffa amorosa

Marcella ha raccontato che il truffatore si faceva chiamare Simone e diceva di essere un medico: «Gli ricaricavo la carta tutti i giorni per aiutarlo con le visite, ho venduto pure l’ufficio a Milano. Gli ho inviato soldi dal 2010 al 2020. Non ci siamo mai visti, neanche in videochiamata. Lui abitava a Napoli, io a Milano.

