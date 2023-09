Controlla il telefono del fidanzato mentre dorme: «Pensavo fosse quello giusto, quello che ho scoperto mi ha scioccato»

di Redazione web

«Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio», recita il detto. Ed è quello che ha fatto Lily, innamorata follemente del fidanzato, quello «giusto», che si è rivelato, un vero disastro. Una sensazione strana, infatti, da diverse settimane, tormentava l'umore della giovane donna che, non riuscendo a dormire bene una notte, con vicino il suo ragazzo , ha deciso di approfittare del fatto che stesse dormendo per controllargli il telefono.

Niente di più sbagliato, sicuramente, ma quando un dubbio perseguita ogni momento della tua giornata, commettere un tale errore può rivelarsi la cosa migliore che si possa fare. Scopriamo insieme perché.

La scoperta choc

Lily, dagli Stati Uniti, ha rivelato di aver controllato il cellulare del compagno e di aver fatto una scoperta sconcertante.

Quello che ha scoperto, però, l'ha lasciata senza parole portandola ad avere un vero e proprio incubo tra le mani. Nei messaggi sul telefonino del fidanzato, infatti, quella che era una relazione d'amore, a detta sua «perfetta», per lui era diventata pesante, tediante e «odiosa» e se ne lamentava con chiunque.

«Lui e i suoi amici hanno passato ore a prendersi gioco di quello che dicevo, umiliandomi e mettendomi in imbarazzo - ha condiviso Lily tra le lacrime -. Ogni insicurezza che avevo veniva esposta nelle sue chat di gruppo e trasformata in una forma di presa in giro».

«Definiva le mie parti intime 'strane', diceva che odiava le cose che facevo a letto e rideva con i suo amici di questo», ha concluso la donna su un forum online a cui ha chiesto un parere su come comportarsi adesso che sa la verità.

Molti le hanno detto che controllare il cellulare del proprio partner è sbagliato, oltretutto illegale per motivi di privacy e che se non lo avesse fatto ora non avrebbe questo problema. Tanti altri, invece, l'hanno supportata dicendo di aver fatto lo stesso e di essere felicemente single oggi, proprio grazie alle scoperte fatte sui telefonini dei fidanzati: «Controllate sempre, nessuno è come sembra: mio marito mi tradisce da 12 anni e faccio finta di niente, ma se volessi, potrei togliergli fino all'ultimo centesimo», ha scritto un utente.

