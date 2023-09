«Ho litigato con sorella e mamma perché vogliono decidere loro il nome della mia futura bambina»

di Redazione web

Un utente social e sua moglie stanno aspettando la loro prima bambina che nascerà tra qualche mese e, come tutti i futuri genitori, sono ancora indecisi sul nome da darle. Il futuro papà ha, però, raccontato su Reddit come non riesca a viversi serenamente questo periodo a causa della sua famiglia. Sua sorella e sua mamma, infatti, vorrebbero che lui chiamasse sua figlia con il nome scelto da loro.

La storia

Un utente ha raccontato così la sua storia su Reddit: «Mi chiamo Cody, io e la mia fidanzata Claire aspettiamo la nostra prima bambina e siamo un po' indecisi sul nome da darle: vorremmo chiamarla Keelee, ma cambieremmo l'iniziale così, tutti e tre avremmo la stessa. Fin qui tutto bene. Il problema sorge quando entrano in scena mia sorella Angie e mia mamma. Loro pensano che siano molto più belli i nomi tradizionali come, ad esempio, Emma e Madeline. Alcuni giorni fa, mia sorella ha chiamato la mia fidanzata per dirle che il nome che avevamo scelto noi non era proprio il massimo e che con mia madre avevano optato per Catherine o Catie. Ovviamente, la mia ragazza è rimasta allibita dall'arroganza e dalla supponenza di Angie che pretenderebbe di scegliere il nome di nostra figlia. Follia. Io ho preso le difese di Claire e ho, quindi, litigato con mia sorella e con mia mamma.

I commenti degli utenti

Moltissimi utenti su Reddit hanno preso a cuore la storia raccontata dal ragazzo e qualcuno ha commentato: «Per quanto un nome possa non piacere, nessuno dovrebbe mettere becco sulle decisioni dei genitori», «Per favore, rimetti tua mamma e tua sorella al loro posto» oppure «Se fossi al posto della tua fidanzata sarei disperata al pensiero di avere due elementi così in famiglia».

