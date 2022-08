Guendalina Tavassi e la figlia Gaia al settimo cielo: «E ora tutti a Miss Italia»

di Ida Di Grazia

E' al settimo cielo Guendalina Tavassi e nelle sue storie Instagram ha voluto condividere tutta la sua gioia e l'orgoglia di mamma con i propri follower. La figlia Gaia, che ha da poco compiuto 18 anni, ha superato le selezioni ed è arrivata in semifinale a Miss Italia.

Guendalina Tavassi al settimo cielo: «E ora tutti a Miss Italia»

GUENDALINA TAVASSI E LA FIGLIA A MISS ITALIA

GuendalinaTavassi ha con la figlia un rapporto molto speciale dovuto al fatto che l'ha avuta quando aveva solo 17 anni anni. Gaia è stata immortalata dalla mamma mentre sfilava sulla passerella per le selezioni di Miss Italia che si sono tenute nei giorni scorsi e da mamma orgogliosa ha scritto: «Sei bellissima amore mio».

Per Gaia Nicolini, arrivata in semifinale a Miss Italia, la prossima tappa sarà decisiva per rientrare tra le finaliste che ambiscono alla fascia di reginetta

