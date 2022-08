Ballando con le Stelle, svelato il cast della nuova edizione. Ma è già bufera su uno dei partecipanti

Tredicivi vip, una giuria agguerritissima e una padrona di casa iconica. Ad ottobre torna su Rai 1 Ballando con le Stelle, alla guida, come sempre Milly Carlucci. In queste ore è stato svelato il cast della nuova edizione con tanti volti noti del piccolo schermo, ma anche qualche nome "rischioso".

Totti, la confessione dell'amico pr : «Francesco ama Ilary ma è successo un fatto gravissimo che a breve dirà»

Oltre ai nomi circolati nelle scorse settimane ad aggiornare l'elenco dei vip che faranno parte del prossimo cast di Ballando con le stelle ci ha pensato FQ Magazine, nomi che se fossero confermati rappresenterebbero davvero un bel colpo per Milly Carlucci.

Tra i nomi in evidenza di quest cast non ufficiale, spunta sicuramente quello di Paola Barale, da anni lontana dalla tv, ma sempre amatissima dal pubblico italiano e di Lorenzo Biagiarelli, chef tv e compagno di Selvaggia Lucarelli, giudice storico di Ballando. Gli altri nomi sono: Iva Zanicchi (unica conferma al momento), Luisella Costamagna e Giampiero Mughini, Marta Flavi, il nuotatore Alex Di Giorgio, Nino D'Angelo, Gabriel Garko, Rosanna Banf,i Ema Stokholma ed Enrico Montesano. Proprio su quest'ultimo nome potrebbe scaternarsi una "bufera" viste le sue ultime posizioni no vax e anti Covid.

Ballando con le stelle 2022, i giurati

Giuria confermatissima anche per questa nuova edizione. Siederanno dietro il banco: Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino

Ballando con le stelle 2022, il cast

Paola Barale

Iva Zanicchi

Nino D’Angelo

Gabriel Garko

Enrico Montesano

Lorenzo Biagiarelli

Giampiero Mughini

Rosanna Banfi

Alex Di Giorgio

Alessandro Egger

Luisella Costamagna

Marta Flavi

Ema Stokholma

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Agosto 2022, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA