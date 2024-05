Ludovica Valli e il pancione “esplosivo”: «Qualcuno capirà questo elastico»

di Redazione web

Ludovica Valli è incinta del suo terzo figlio e, come fatto per le gravidanze precedenti di Anastasia e Otto Edoardo, anche questa volta sta documentando il suo percorso di gestazione sui social. L'influencer posta moltissime storie durante il giorno in cui confida alle altre mamme social la sua vita con due bambini molto piccoli e uno in arrivo.

In una delle ultime storie pubblicate su Instagram, l'ex volto di Uomini e Donne è alle prese con il suo pancino che sta crescendo e ha svelato il suo stratagemma.

La storia Instagram di Ludovica Valli

Ludovica Valli ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan come sta trascorrendo il pomeriggio: è in compagnia della sua bambina Anastasia che controlla mentre gioca con la casa delle bambole. L'influencer, a giudicare dall'immagine, indossa un paio di jeans neri, pantaloni che sicuramente in gravidanza tendono a essere un po' stretti, soprattutto con l'aumentare della pancia.

L'intervista a Verissimo

La settimana scorsa, Ludovica Valli è stata ospite a Verissimo e durante la sua intervista con Silvia Toffanin ha parlato della maternità ma non ha svelato il sesso del nascituro. L'influencer, che era vestita di rosa, ha detto: «Siamo felicissimi. Nella nostra testa e nel nostro cuore c'era l'idea del terzo figlio, ma non ce lo aspettavamo così presto. Rispetto alle altre due gravidanze, che sono state programmate, questa è arrivata a sorpresa. Il sesso del piccolo non è mai stato importante per noi, non abbiamo mai avuto preferenze».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 16:08

