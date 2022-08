Totti, la confessione dell'amico pr : «Francesco ama Ilary ma è successo un fatto gravissimo che a breve dirà»

Mentre gli inguaribili romantici sperano in un ritorno di fiamma, un nuovo tassello si aggiunge alla tormentata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A svelare nuovi retroscena è l'amico del calciatore Alex Nuccetelli che lancia una vera bomba.

Una delle ultime foto di Francesco Totti e Ilary Blasi insieme

Mentre Ilary Blasi è "fuggita" in Croazia con la figlia Isabel, Francesco Totti è stato fotografato nuovamente da CHI, il magazine diretto da Alfonso Signorini, mentre scende da una macchina sotto la casa che Noemi Bocchi ha preso al Circeo: «L'ingresso è stato registrato alle 22,30; l'uscita, non pervenuta».

Foto che avrebbero mandato su tutte le furie, stando al magazine, la Blasi, visto il momento delicato e una separazione in corso che, stando ai fatti, vede, con tanto di prove fotografiche, in Totti l'unico traditore. Ma l'amico dell'ex capitano giallorosso Alex Nuccetelli non ci sta e sgancia una bomba sulla coppia.

La confessione dell'amico di Totti

Intervistato dal settimanale Novella 2000, Nuccetelli, il pr e amico che ha fatto conoscere a Totti la Bocchi, ha sottolineato quanto la famiglia sia importante per il calciatore: «Per Francesco la famiglia è tutto, non se ne sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Per Francesco la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa».

Un fatto gravissimo alla base della separazione

«Per Ilary - ha raccontato Alex Nuccetelli - Francesco prova un amore esagerato, un'attrazione viscerale, Qualcosa di grave è successo. Quello che so è che Francesco parlerà a breve: è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto considerava tramontato il rapporto con Ilary».

