Viola come il mare, l'intesa tra Francesca Chillemi e Can Yaman manda in delirio i fan. Il nuovo video spoiler

Era da tempo che in Italia una fiction televisivisa non creava un'attesa così spasmodica. Tutto merito dei protagonisti della serie "Viola come il mare" Can Yaman e Francesca Chillemi, che vederemo finalmente insieme a partire da venerdì 30 settembre in prima serata su canale 5.

GF Vip, Adriana Volpe furiosa con Alfonso Signorini: «Professionalmente e umanamente è inaccettabile»

Viola come il mare, l'intesa tra Francesca Chillemi e Can Yaman manda in delirio i fan

Il novo video spoiler su "Viola come il mare" rilasciato dall'account twitter di Fiction Mediaset è il regalo che tutti i fan stavano aspettando. La messa in onda della fiction è stata rimandata più volte ma ora finalmente c'è una data precisa: venerdì 30 settembre in prima serata su Canale 5.

Ma perchè tutta questa fibrillazione introno ad una serie tv, che sottolineamo è tutta made in Italy? IL motivo è semplice: tutto merito dei protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La loro complicità dentro e fuori dal set è sotto gli occhi di tutti e da tempo circolano rumors su una loro possibile relazione.

L'attore turco, ex di Diletta Leotta, è amatissimo nel nostro Paese e in questa fiction recita completamente in italiano e senza doppiaggio, grazie anche all'aiuto della dolcissima Chillemi. I fan della coppia sono accorsi sotto al video a commentare e sottolineare quanto funzino bene come coppia e quanta sintonia ci sia tra i due.

Viola come il mare quando inizia



Viola come il mare partirà venerdì 30 settembre 2022, in prima serata su Canale 5. Dopo i numerosi rinvii Mediaset ha deciso di puntare su questa fiction per sfidare Carlo Conti che ripartirà su Rai 1 con Tale e Quale Show .

Viola come il mare, quante puntate sono

Saranno sei le puntata di Viola come il mare. Questa prima stagione avrà dodici episoti in totale, due a puntata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Agosto 2022, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA