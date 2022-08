Ballando, Stefano Oradei e l'attacco a Lulù Selassiè: «Se canta pure questa...». Bufera social

In attesa che la scuola di Ballando con le Stelle riapra i battenti, uno dei suoi maestri è finito della bufera dopo le sue ultime dichiarazioni. Stefano Oradei ha attaccato Lulù Selassiè prendendosi gioco dei suoi nuovi progetti lavorativi che la vedranno presto debuttare nel mondo della musica.

Stefano Oradei deride Lulù Selassiè

Lo scivolone

Che scivolone per Stefano Oradei! L'insegnante di Ballando con le Stelle (ancora non confermato per questa nuova edizione) ed ex fidanzato di un'altra professionista, Veera Kinnunen, ha attaccato via social e in modo del tutto gratuito Lulù Selassiè.

La vincitrice dell'ultimo GF Vip ha annuciato che presto debutterà come cantante, una notizia accolta con goia dai suoi fan ma che ha fatto storcere il naso a un insospettabile Stefano Oradei, che in una delle sue storie Instagram (ora non più visibili), ha commentato così: «Se canta questa… io ragazzi mi candido per il Festival. Nothing Impossible… Stay Tuned».

Nessuna reazione per ora da parte della principessina.

Certo è che un'uscita così di Stefano Oradei, che forse voleva risultare simpatica, ora gli si è ritorta contro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 14:02

