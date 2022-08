Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, risponde sulla gravidanza: «Niente figli per ora»

Amore a gonfie vele tra l'influencer Giorgia Soleri e Damiano David, frontman dei Maneskin. Dopo aver adottato un gattino maltrattato, i fan della coppia hanno sperato che fosse un primo indizio per allargare la famiglia. Ma al momento non sono questi i progetti ed è la Soleri a fare chiarezza via social.

La confessione di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David: «Niente figli per ora»

Giorgia Soleri è, come sempre, attivissima sui social, a differenza del cantante dei Maneskin. La fidanzata di Damiano David, oltre a essere un'influencer e modella, è tra le prime a portare avanti la sua battaglia di sensibilizzazione parlando di endometriosi e vulvodinia per superare i preconcetti che ci sono alla base di queste malattie.

La Soleri circa un anno fa si è sottoposta a un intervento per curare l’endometriosi e ha aperto sulle sue storie Instagram un box domande per tutti i suoi follower in modo da parlarne apertamente e, come sembra, senza paura o inibizioni di sorta, aiutando così molte sue fan ad aprirsi.

Le risposte sono molto accurate e spesso anche tecniche. Inevitabile, tuttavia, che parlando di ciclo mestruale e pillola sia arrivata anche la domanda sulla possibilità di avere dei figli. Alla domanda: «Cosa ti hanno consigliato per una futura gravidanza?», la fidanzata di Damiano David ha risposto: «Al momento niente perché non desidero una gravidanza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Agosto 2022, 15:46

