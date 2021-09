GFVip, Francesca Cipriani terrorizzata dall'altezza, social scatenati: «E' bullismo», poi la svolta

GFVip, Francesca Cipriani terrorizzata dall'altezza, social contro Signorini: «E' bullismo», poi la svolta. L'eterna "Pupa" è una nuova concorrente del reality, ma il suo ingresso durant la diretta di lunedì sera, ha fatto discutere.

La paura dell'altezza ha reso Francesca Cipriani un meme vivente. Le sue urla quando non voleva bittarsi dall'areo durante l'isola dei famosi sono storia della tv trash. Anche il Grande fratello Vip punta sull' "usato sicuro" e mette Francesca Cipriani su un'altalena sospesa in aria.

Le urla della Cipriani rimbombano nelle case degli italiani, ma sui social questo scherzo sta durando un po' troppo. Su twitter in tantissimo non apprezzano la scelta di Signorini &Co di sfruttare una paura per fare show.

E' anche vero che la Cipriani è una maestra di esuberanza estrema e su questo ci ha costruito una carriera, stare sospesa nel vuoto è il suo show personale, ma non appena le telecamere si sono spostate la showgirl è "coccolata" dagli autori con un paccheto di patatine.

inizialmente Signorini aveva comunicato che la Cipriani sarebbe entrata venerdì, ma qualcosa...forse proprio le critiche sui social, gli hanno fatto fare dietro front. La Cipriani è antra nella casa,

Continuo a non capire questa forma di bullismo nei confronti della #Cipriani. Spero solo che lei stia recitando una parte, altrimenti giocare con le paure delle persone per qualche gif trash lo trovo di una cattiveria inaudita. #GFVip #GFvip6 pic.twitter.com/A6VLyemlsd — giovanni mercadante (@giuvannuzzo) September 13, 2021

LA CIPRIANI CHE MANGIA I TUC SULL'ALTALENAAAA MA COME LI HA AVUTI URLOOOO😂😂 #GFvip pic.twitter.com/RyAGbGh1Vt — simo (@adorablespos) September 13, 2021

