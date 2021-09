GFVip, tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe è guerra fredda? Per i social «Si odiano». Sono le nuove opinioniste di questa edizione e durante la diretta della prima puntata, si stanno facendo notare e non poco.

Un Grande Fratello nel Grande Fratello. Oltre ai concorrenti che lunedì sera sono entrati nella casa più spiata d'Italia c'è uno "spettacolo" in diretta che non è passato inosservato all'attento pubblico dei social.

Sonia Bruganelli e Andria Volpe hanno sottolineato più volte che tra loro non c'è rivalità ma tanta stima, provando a mettere a tacere voci che le volevano rivali, ma la diretta di lunedì sera sta smontando tutto.

Adriana Volpe fa fatica ad inserirsi nei discorsi dello studio, Sonia Bruganelli invece non perde occasione di dire la sua e spesso interrompe la sua collega. Su Twitter ci sono già diverse gif con le facce contrariate della Volpe, mentre la moglie di Bonolis sembra divertirsi e non poco.

Proprio sui social sembra esserci più interesse per loro due che per i concorrenti che man mano sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip, c'è chi scrive «Si odiano», e chi diabolicamente non vede l'ora che scoppi un bel litigio in diretta.

La faccia della Volpe quando la Bruganelli l'ha interrotta...

Voi volete vedere che le prime che si prendono a pizze in faccia sono loro due?#GFvip pic.twitter.com/KJ9izqLf1N — ℒ🍸 (@Lii_dia_) September 13, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 23:48

