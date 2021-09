GFVip, ingresso sexy per Raffaella Fico che lancia una frecciatina all'ex Balotelli: «Vorrei fosse più presente per Pia»

GFVip, ingresso sexy per Raffaella Fico che lancia una frecciatina all'ex Balotelli: «Vorrei fosse più presente». Montagna di ricci e fisico mozzafiato, dopo 13 anni la showgirl torna sul luogo del delitto in occasione della prima puntata come nuova concorrente.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, prima puntata: Signorini si commuove «Sapremo emozionarvi»

Raffaella Fico è nata, televisivamente parlando , nella casa del Grande Fratello. Dopo 13 anni torna a varcare la porta rossa ma nella versione Vip da star. Costume sexy e luccicante, la Fico si esibisce in uno stacchetto con altri ballerini.

Stuzzicata da Alfonso Signorini, Raffaella Fico lancia subito una frecciatina al suo ex fidanzato Mario Balotelli, padre della piccola Pia.«Mario - ha raccontato la Fico - non si è voluto prendere le sue responsabilità quando è nata Pia ed io mi sono dovuta rimboccare le maniche. Ora è cambiato, vorrei solo fosse più presente».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA