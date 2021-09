Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo: «Forse non cambierò il mondo ma tutto questo è un piccolo grande inizio». Durante la prima puntata che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it il nuotatore ha lanciato un messaggio di speranza e rivincita.

Manuel Bortuzzo giovane promessa del nuoto, rimasto paralizzato a 20 anni dopo una sparatoria è uno dei concorrenti che lunedì sera è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. «Ho 22 anni - dice Manuel - e quest'anno entro nella casa del GF perchè credo di poter lasciare un segno nel cuore ma soprattutto nella mente delle persone».

Bortuzzo, che è già uno dei favoriti alla vittora lancia un messaggio molto forte: «Sogno un mondo di pari opportunità per chiunque. Un mondo che abbia un punto di partenza uguale per tutti. Magari non cambierò io il mondo ma tutto questo credo sia un piccolo grande inizio, godetevi lo spettacolo. Sogno la normalità alla pari di tutti. Uscito da qui inizia una vita nuova, non vedo l'ora

