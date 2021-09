Grande Fratello Vip, prima puntata: Signorini si commuove «Sapremo emozionarvi»

Grande Fratello Vip, prima puntata: Signorini con gli occhi lucidi «Non sappiamo dove andremo a finire». Pubblico in studio e fuochi d'artificio per il conduttore che entra in studio emozionatissimo.

Alfonso Signorini entra in studio per la prima puntat del Grande Fratello Vip tra fuochi d'artificio e occhi lucidi. Il conduttore ha salutato il pubblico dicendo: «E' un'emozione sempre nuova. Abbiamo 22 persone con una storia straordinaria da raccontare».

La voce di Signorini trema: «Non abbiamo una meta precisa, non sappiamo dove andremo a finire ma sapremo emozionarvi, ve lo prometto. Non esistono vip, ognuno di noi è una persona unica e importantissima»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 22:00

