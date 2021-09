GFVip, Mario Balotelli contro Raffaella Fico: «Pure ora dite bugie, che pal*e»

GFVip, lo sfogo di Mario Balotelli contro Raffaella Fico: «Pure ora dite bugie, che pal*e». La prima puntata del lunedì sera, che abbiamo seguito il diretta su Leggo.it, con l'ingresso dei nuovi concorrenti è filata liscia senza particolari problemi. Ma fuori dalla trasmissione già volano stracci.

Raffella Fico è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. la showgirl è entrata lunedì sera nella casa lanciando una bella frecciatina al suo ex e padre della piccola Pia Mario Balotelli.

«Vorrei che fosse più presente come padre», ha detto la Fico. Il calciatore, che anche lo scorso anno è intervenuto al GFVip perchè tra i concorrenti c'erano il Fratello Enok e la sua ex Dayane Mello, non ha preso bene le dichiarazioni della sua ex e con una storia Instagram ha voluto subito mettere le cose in chiaro: «Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 00:21

