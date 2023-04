di Ida di Grazia

Lunedì 3 aprile, dopo oltre sei mesi si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga di sempre. A vincere è stata Nikita Pelizon. A tirare le somme di questa edizione da record Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy che produce il reality show.

GF Vip - Pasquinelli, CEO Endemol Shine Italy: « Alfonso Signorini, parte centrale di questa squadra» (Credits Endemol Shine Italy)

«Dopo oltre 20 anni dal primo Grande Fratello e sette versioni VIP, dimostriamo oggi, ancora una volta, una tenuta e una capacità straordinaria di fidelizzare il pubblico, mantenendo inalterato il successo di questo format unico. Si è infatti conclusa ieri l’edizione più lunga di sempre, con quasi 200 giorni di durata, riuscendo a registrare ottimi ascolti per ben 45 puntate di prima serata (2.647.000 spettatori di media, con il 20,5% di share che sale al 21,5% sul target commerciale) e generando numeri eccezionali sui social (durante tutto il periodo di messa in onda: più di 90 milioni di interazioni, con mezzo miliardo di video view)», queste le dichiarazioni di Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy che produce il reality show in onda su Canale 5.

«Questo formato, ancora oggi, ha un potenziale infinito: sia grazie alla sua capacità di saper evolversi e di intercettare tutti i target, sia grazie alle storie che racconta, che continuano ad appassionare e ad accendere l’opinione pubblica. Anche questa edizione appena conclusa si è contraddistinta per essere un grande racconto nazional popolare, portando in scena la vita, con i suoi alti e i suoi bassi, le sue dinamiche imprevedibili e controverse, con le emozioni, positive e negative, di tutti i concorrenti che si sono messi in gioco. Se possiamo parlare, ancora una volta, di risultati così importanti, il merito è del lavoro fatto dal gruppo Endemol Shine Italy, guidata dal capo progetto Andrea Palazzo, Alfonso Signorini, parte ormai centrale e integrante di questa grande squadra, e da tutti i colleghi di Mediaset. Il mio grazie va, quindi, a tutti i professionisti che hanno lavorato, instancabilmente, ciascuno nel suo ruolo, a una delle macchine produttive più complesse del panorama televisivo italiano: gli autori, la regia, la produzione e tutti i reparti. E, ovviamente, grazie a Canale 5, che continua a fare di GF un punto centrale del suo palinsesto».

