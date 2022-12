Fiorello fa pace col Tg1: «E' nata e morta lì...». Cosa è successo

Fiorello sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista della sua carriera, grazie anche al successo di Viva Rai 2. Lo showman ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, ad Alberto Dandolo, dove ha parlato non solo del suo programma mattutino e del festival di Sanremo, ma ha fatto anche una piccola polemica con il Tg1.

Leggi anche > Michelle Hunziker futura nonna, il tenero abbraccio ad Aurora col pancione: «Indescrivibile»

Leggi anche > Gf Vip, Antonella e il caos televoto: Edoardo Tavassi commenta (e Spinalbese è d'accordo). Cosa hanno detto

«È nata e morta lì: un’ora dopo la diffusione del comunicato del Tg1 io stavo già su Rai 2. Come dire: ‘Oh raga, c’hanno ragione, quello è un loro spazio‘». Ha ammesso che aveva proposto Rai4 e Rai5 ma alla fine da Coletta è arrivata la proposta decisiva: «Col senno di poi forse è stata la scelta giusta per il tipo di show che stiamo facendo. Probabilmente Rai 1 sarebbe stata troppo. Ci sono rimasto male solo per il comunicato e i toni un po’ duri e poco rispettosi», confessa però il conduttore.

Su Sanremo ha spiegato che lo seguiranno gli inviati di Viva Rai2, spiegando che lui rimarrà in via Asiago: «Il mio obiettivo è solo quello di portare buonumore con degli spunti di riflessione. Senza abbracciare alcuna idea politica , senza pregiudizi»

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA