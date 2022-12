Fiorello applaude alle “notizie sbagliate con le scuse” di Leggo: «Queste cose vanno evidenziate. Bravo direttore»

Leggo applaudito da Fiorello durante la diretta di Viva Rai2 per l'articolo in prima pagina, «Le nostre notizie sbagliate 2022», pezzo firmato da Claudio Fabretti, che raccoglie gli errori commessi in buona fede dalla redazione. In buona fede, perché chiunque, svolgendo il proprio mestiere può sbagliare, è fisiologico nella natura umana, ma riconoscerlo e sbatterlo in prima pagina, usando un termine del gergo giornalistico, è un caso unico.

Fiorello entusiasta

Da Fedez "baby sitter" alle donazioni di Leonardo DiCaprio. Ecco i nostri errori dell'anno che sta per finire

E lo riconosce lo stesso Fiorello: «Certe cose bisogna evidenziarle», dice seriamente Fiorello, nella diretta del 22 dicembre, «hanno pubblicato tutti i loro errori, e chiedono scusa», dice con una certa meraviglia il conduttore.

Il gancio al Pd

E poi il plauso al direttore di Leggo, Davide Desario, che nel 2018 ha dato inizio alla pagina annuale sulle notizie sbagliate. «Facciamo un bel primo piano al direttore Davide Desario. Pd prendete lui», dice ancora Fiorello, che poi vira sull'autoironia: «Fiorello è bravissimo e bellissimo, questa non è sbagliata direttore, era giusto. Questo teniamolo da parte», chiude lo showman tra gli applausi del suo fedelissimo pubblico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA