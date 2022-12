Da Fedez "baby sitter" alle donazioni di Leonardo DiCaprio. Ecco i nostri errori dell'anno che sta per finire

Come ogni anno, non dimentichiamo l'appuntamento con i lettori per riconoscere gli errori commessi. Anche quest'anno ne abbiamo trovati, anche se - si spera - meno numerosi di altre occasioni. Chiediamo ancora scusa agli interessati e ai lettori tutti. Con una certezza: ogni giorno iniziamo a lavorare pensando a come avremmo potuto fare meglio il giorno prima. E non smetteremo mai di farlo anche nel 2023.

NIENTE COVID

La pandemia da Covid-19 è stata un terreno insidioso per le notizie. Nel nostro caso, ad esempio, il 10 gennaio, abbiamo scritto che la conduttrice Francesca Barra era risultata positiva facendoci confondere dal fatto che non stesse bene la bambina. Lei ci ha subito segnalato l'errore e noi lo abbiamo corretto.

FEDEZ BABY-SITTER

Lo scorso 21 febbraio abbiamo pubblicato sul web un articolo in cui veniva definito «baby-sitter» Fedez, che rimaneva a casa con i bambini mentre Chiara Ferragni era a New York vestita (come ha scritto lei) da Catwoman. Una definizione non felice che abbiamo corretto. Ma a diffondere ancor di più la cosa è stata proprio la Ferragni che ha deciso di dare in pasto ai suoi milioni follower uno screenshot con la definizione baby sitter quando era stata cambiata da molte ore. Per noi una shitstorm con accuse di maschilismo poco pertinenti, viste anche diverse scelte editoriali compiute dal nostro giornale. Per la Ferragni un autogol: ha contribuito a diffondere la definizione che voleva contrastare

DICAPRIO E L'UCRAINA



