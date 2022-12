Milly Carlucci a Storie Italiane lancia una frecciatina alla Lucarelli: ecco cosa ha detto

Milly Carlucci è intervenuta in collegamento a Storie Italiane per parlare della finalissima di Ballando con le Stelle che si terrà stasera venerdì 23 dicembre. Con Eleonora Daniele parla del grande successo che ha avuto questa edizione del programma e della bravura delle coppie in gara, ma non manca il riferimento alle numerose polemiche che ci sono state.

Leggi anche > Lando Buzzanca, il figlio a Storie Italiane sbotta con Enrica Bonaccorti: «Basta polemiche». Cos'è accaduto

Leggi anche > Ilary Blasi posta due selfie col chirurgo plastico. E gli haters si scatenano: «Ti sei rovinata»

La finalissima

Milly si è trovata più volte a dover sedare animi e polemiche appunto, molte delle quali provenienti dalla giuria. In ogni occasione però la conduttrice ha sempre difeso i giurati e anche nel corso del collegamento ribadisce il valore aggiunto che hanno nell'edizione italiana: «In altre edizioni hanno degli auricolari con gli autori che dicono loro cosa dire dei concorrenti, qui non è così, sono loro stessi al 100% nel bene e nel male con tutte le loro contraddizioni».

Una giuria così "viva" è quindi per Milly un valore aggiunto e a tal riguardo lancia però una frecciatina anche alla Lucarelli, che più volte ha criticato il resto dei giurati, soprattutto in merito al modo in cui è stato giudicato il suo compagno presente in gara come concorrente. La Carlucci ribadisce che la decisione finale sulla sorte delle coppie spetta al pubblico da casa: «Uno se la prende con la giuria, ma chi è stato eliminato è stato eliminato dal pubblico da casa casa è lui che decide, come decide chi deve essere ripescato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA