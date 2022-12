Michelle Hunziker futura nonna, il tenero abbraccio ad Aurora col pancione: «Indescrivibile»

Michelle Hunziker dedica un dolce pensiero alla figlia Aurora Ramazzotti. La figlia della conduttice è in attesa del suo primo figlio e ha recentemente passato il Natale insieme a sua madre. Michelle ha postato sulla sua pagina Instagram una foto che la ritrae con Aurora mentre le accarezza la pancia.

Futura nonna

«Indescrivibile», commenta Michelle che non ha mai nascosto prima il suo desiderio e ora la grande felicità nel diventare nonna. Il fatto che Auri diventerà una mamma giovane come lo è stata la Hunziker per la figlia è qualcosa che riempie di gioia la futura nonna. Nel tenero scatto c'è l'unione di tre generazioni e la tenerezza di una futura nonna che si prende cura della figlia e del nipotino in arrivo.

Per la Hunziker si tratta del primo maschietto della famiglia, visto che la donna ha avuto tre figlie femmine nel corso della sua vita. La prima, appunto, Aurora, a cui sono seguite Sole e Celeste. Sotto al tenero scatto sono piovuti i commenti di persone che si sono sciolte di fronte a tanta tenerezza e hanno fatto i più sentiti auguri alla famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Dicembre 2022, 14:18

