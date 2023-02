Federica Panicucci, gaffe a Mattino 5: «Si è annusata un'ascella in diretta». Ecco cos'è successo dopo VIDEO

Federica Panicucci si annusa un'ascella in diretta a Mattino Cinque e viene ripresa dalle telecamere. La gaffe, durante un servizio sul terremoto in Turchia e Siria. «Ops, scusate», ha detto la conduttrice sorridendo, quando si è resa conto di aver combinato la frittata. Il video è subito diventato virale sui social.

I commenti social

«Quando stai per arrivare al primo appuntamento e fai un rapido check della situazione! Federica Panicucci, una di noi!», si legge su un commento social. Qualcun altro però non ha preso bene l'atteggiamento della conduttrice: «Vergogna. Ridere mentre va in onda il servizio sul terremoto è inaccettabile», ha scritto un utente.

La gaffe è stata evidente. La Panicucci non si era accorta di essere in diretta e ha reagito spontaneamente alla scena imbarazzante. Su Mediaset Infinity la parte "incriminata" è stata tagliata, ma il video è comunque facilmente reperibile sui social.

Quando stai per arrivare al primo appuntamento e fai un rapido check della situazione #federicapanicucci una di noi pic.twitter.com/xdVxZfdMBs — ilcommentatore 🐍 (@homersuldivano) February 7, 2023

