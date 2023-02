Il fidanzato la tradisce, lei scopre i messaggi dell'amante e lo denuncia: «Ecco dove nasconde la droga»

Scopre il messaggio dell'amante sul telefono del fidanzato e si vendica denunciandolo per possesso di droga. La donna, una romana di 42 anni, ha contattato la polizia e ha portato gli agenti al nascondiglio dove teneva 780 grammi di cocaina e 600 di hashish. Così è scattato l'arresto.

Ragazza muore di polmonite in 3 giorni: il fidanzato pensava fosse overdose. Il pm: «È omicidio»

'Il Pagante', rapina a mano armata nello studio musicale a Milano: il manager sequestrato con cinque dipendenti

Cosa è successo

Il fatto è accaduto domenica scorsa in una palazzina di via Corropoli, a Settecamini. Dopo la lite furiosa, con le urla udite anche dai vicini, la donna ha chiamato la polizia. «Vende droga, l’ho scoperto solo questa mattina quando ho visto i pacchetti nascosti tra i suoi vestiti. Sono tra i maglioni e le magliette», ha riferito mentre accompagnava i poliziotti nella camera da letto, riporta Il Messaggero.

Nel frattempo l'uomo provava a ridimensionare la cosa: «Abbiamo risolto tra di noi, ora ci siamo calmati, non è più necessario il vostro intervento. Abbiamo fatto pace, non è accaduto nulla di grave», avrebbe detto più volte agli agenti di pattuglia sperando così di evitare conseguenze più serie. Niente da fare, per l'uomo (che aveva già precedenti per spaccio) sono scattate le manette.

Epilessia ed emicrania, mamma di 35 anni si sente male mentre gioca col figlio e scopre di avere un tumore al cervello

Indagata anche la donna

Una volta separata dall’ex, la donna ha spiegato che quella stessa mattina aveva scoperto della droga nascosta in casa ma che, per timore di una ritorsione, non lo aveva subito riferito alle forze dell’ordine. Quindi la violenta lite scoppiata dopo aver letto un messaggio a un’altra donna.La posizione della 42enne tuttavia è tuttora al vaglio degli investigatori: le indagini dovranno infatti accertare se già da tempo fosse a conoscenza dell’attività illecita del convivente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA