Ruba al centro commerciale, poi fa sesso con la guardia giurata: «Se non lo fai ti faccio arrestare»

Era stata sorpresa a rubare una piastra per capelli al centro commerciale. Poi l'aveva pagata ed era andata via, ma era diventata preda di un vigilante, che minacciando di farla arrestare, ha scambiato il suo silenzio con il sesso e una "tassa" di 150 euro. È successo a Cremona, lo scorso settembre. L'uomo, ha 53 anni e una compagna da 20. Adesso è ai domiciliari, dopo aver scontato tre mesi di carcere, riporta la Provincia. Secondo gli inquirenti si sarebbe approfittato della giovane donna fragile, minacciandola per due settimane, prima di essere arrestato.

Minacciata per due settimane

«Alza le braccia. Ripeti ‘Io sono una str…, sono una t… che ha rubato e sono fortunata di aver trovato un coglione come te che è molto buono e me l’ha fatta spurgare in questa maniera qua, invece di denunciarmi, perciò sono contenta di …’. Bando alle ciance, perché mi sono rotto i … Dai che oggi ho mal di testa. Io fermo i delinquenti tutto il giorno», le parole dell'uomo pronunciate lo scorso 21 settembre e registrate dalla vittima in macchina, prima che venisse arrestato dai carabinieri.

Chi è il presunto stupratore

Era addetto alla sicurezza all’Ipercoop del centro commerciale "CremonaPo". La ragazza aveva provato a uscire con una piastra per capelli di 49,90 euro senza farsi vedere. Una volta sorpresa, ha pagato immediatamente. Ma quel vigilante si sarebbe comunque approfittato di lei, contattandola alcune ore dopo il fatto. Con «tono intimidatorio», è scritto nel capo di imputazione, pretese «soldi e sesso per non far partire la denuncia».

Il 14 settembre le ha dato appuntamento in una zona industriale vicino al centro commerciale. Dopo averla spaventata, minacciandola di farla arrestare, l'ha costretta a pagare 150 euro. E a compiere atti sessuali in auto. Adesso dovrà rispondere di violenza sessuale, violenza privata ed estorsione.

