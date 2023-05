Eurovision, San Marino bocciata: i Piqued Jacks non saranno alla finale

di Redazione web

Ieri sera, giovedì 11 maggio, si è tenuta la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, dove 16 nazioni si sono giocate la finale che si terrà domani sera, sabato 13 maggio. Tra queste si è esibita anche San Marino, rappresentata dai Piqued Jacks.Vediamo come è andata.

Eurovision "paranormale": succederà qualcosa di inaspettato nella finale?

Mara Maionchi, manca poco all'Eurovision: «Spero di non dire parolacce»

I ragazzi della Toscana hanno cercato di conquistarsi un posto in finale, esibendosi sulle note di "Like an animal", ma il pubblico europeo non sembra averli capiti fino in fondo.

Durante la seconda semifinale dell' Eurovision Song Contest 2023, i Piqued Jacks, composti da E-King (voce), Majic-o (chitarra), Holy-Hargot (batteria) e Little Ladle (basso), si sono esibiti dando prova del loro talento che, tuttavia, non è bastato per accedere alla finale.

Non sono riusciti, quindi, a classificarsi alla serata finale dell'Eurovision Song Contest, con grande dispiacere dei fan italiani. Speriamo che San Marino riesca a riprendersi dalla delusione in tempo per dare i 12 punti alla patria dei suoi rappresentanti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA