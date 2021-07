Eleonora Giorgi, "imprecazione" a Estate in Diretta. Roberta Capua resta senza parole. «Che ha detto?»

Eleonora Giorgi, "imprecazione" a Estate in Diretta . Roberta Capua resta senza parole. Oggi, l'attrice romana è stata ospite nel salotto di Rai1, dove si è raccontata a cuore aperto. Dagli esordi al cinema da giovanissima, ai suoi grandi amori con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro.

E proprio parlando della storia nata con quest'ultimo sul set del film cult Sapore di mare 2, all'attrice si è lasciata andare a un'espressione colorita che non è sfuggita ai fan. Nel servizio in cui si parlava dell'amore di Giorgi e Ciavarro, la giornalista definisce il lungometraggio galeotto «un film senza pretese». Formula ripetuta poi dalla conduttrice. A quel punto, Eleonora Giorgi con la sua proverbiale spontaneità puntualizza: «Ma lo sai che quel film senza pretese che in realtà è scritto da Cesare Frugoni, diretto da Bruno Cortini, fotografato da Blasco Giurato. Quel film è delizioso, io sono molto brava lì. Io c'ho un ruolo della M*** lì scritto da Dio». Roberta Capua, dopo i primi attimi di sorpresa, dà ragione alla sua ospite: «È vero, un piccolo capolavoro».

Immediati i commenti dei fan su Twitter. «Grande Eleonora Giorgi, sempre così spontanea e vera». E ancora: «Meravigliosa, sempre autentica». L'attrice romana conclude: «Il cammino per diventare se stessi è lungo, ci arrivi a sessant'anni».

