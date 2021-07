Raffaella Carrà, Lino Banfi scoppia a piangere a Estate in Diretta: «Mi ha aiutato in un momento difficile...»

Raffaella Carrà , Lino Banfi in lacrime a Estate in Diretta: «Mi ha aiutato in un momento difficile...». Oggi, l'attore pugliese è stato ospite in collegamento di Roberta Capua e Gianluca Semprini per ricordare Raffaella Carrà. Il programma di Rai1 infatti ha seguito in diretta il corteo funebre che ha toccato i luoghi simbolo di Roma legati alla carriera dell'artista scomparsa all'età di 78 anni.

Lino Banfi ha raccontato un episodio affettuoso sul suo rapporto con Raffaella Carrà: «Anni fa, un mio programma venne cancellato alla terza puntata per una serie di ragioni. Rimasi male perché ero reduce da grandi successi e lo venni a sapere il giorno prima. Per questa ragione, chiamai Raffaella Carrà e le dissi che non sarei potuto andare ospite nella sua trasmissione perché volevo tornare a casa. Più tardi ho saputo che lei in diretta mi mandò un messaggio affettuoso 'nessuno di noi è perfetto, me compresa. Possiamo fare tutti delle trasmissioni meno belle. Ma sei un grande artista, devi cancellare questo momento e ripartire'».

Lino Banfi si commuove alle lacrime e conclude: «Pensiamo se oggi un conduttore o conduttrice perderebbe tutto questo tempo in diretta parlando di un ospite che non è andato. Era unica».

