Raffaella Carrà, Roberta Capua furiosa a Estate in Diretta: «C'è chi ha usato la sua morte per mettersi in mostra...»

Raffaella Carrà, Roberta Capua a Estate in Diretta : «C'è chi ha usato la sua morte per mettersi in mostra...». Lunedì 5 luglio, la notizia improvvisa della morte di Raffaella Carrà, regina della televisione e icona di libertà. La conduttrice di Carramba è scomparsa all'età di 78 anni a causa di una malattia.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social di volti noti dello spettacolo, che l'hanno ricordata con foto e dediche affettuose. Ma alcuni di questi post avrebbero infastidito Roberta Capua, che in diretta ha spiegato: «L’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone che hanno utilizzato questo evento per mettersi in mostra. Mi ha colpito e mi dispiace». La conduttrice di Estate in Diretta non fa nomi e sui social serpeggia il dubbio: «A chi si riferiva?». Il pensiero di Roberta Capua viene condiviso dal collega Gianluca Semprini: «Ognuno risponde alla sua coscienza».

Oggi, il programma sta seguendo in diretta il corteo funebre che ha toccato tutti i punti di Roma simbolo della carriera di Raffaella Carrà. In collegamento, anche Lino Banfi che si commuove ricordandola: «Una volta un mio programma venne cancellato, lei mi mandò un messaggio di incoraggiamento in diretta tv».

