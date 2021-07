Nozze di Bernardeschi, la reazione della moglie Veronica alle accuse di Sarah Nile. «Lo ha fatto davvero?»

Nozze di Bernardeschi , la reazione della moglie Veronica alle accuse della ex fidanzata. Ieri su Leggo , abbiamo raccontato le nozze di Federico Bernardeschi, attaccante della Juve e della Nazionale, che ha pronunciato il fatidico sì appena 48 ore dopo la vittoria dell'Italia agli Europei.

Leggi anche > Belen, Santiago incontra per la prima volta Luna Marì. La reazione del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?»

Il campione si è sposato con la 36enne Veronica Ciardi, ex gieffina, con la quale ha due figlie Lena e Deva. Ma proprio nel giorno delle nozze, è scoppiata una polemica social innescata dalle parole della ex gieffina Sarah Nile. Tra le due ai tempi del Gf10 ci sarebbe stato un rapporto molto profondo, sfociato poi in un'amicizia. Ma mentre Veronica ha partecipato alle nozze di Sarah Nile, quest'ultima ieri non sarebbe stata invitata.

Leggi anche > Federico Bernardeschi, Sarah Nile e Veronica Ciardi, cosa c'è dietro il litigio: «Lei al mio matrimonio è stata invitata»

Lo sfogo di Sarah Nile su Instagram ha fatto il giro del web. E oggi sarebbe arrivata la reazione della neo signora Bernardeschi. Come riporta il sito di Novella 2000, Veronica Ciardi avrebbe tolto il segui su Instagram all'ex amica. Mentre Sarah non l'avrebbe mai seguita. Amicizia al capolinea? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA